Зеленский выступил против «геополитических амбиций» в отношениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский оценил слова своего российского коллеги Владимира Путина о том, что Россия и Украина могут стать «глобальным конкурентом в Европе». Заявление офиса украинского лидера публикует Washington Examiner.

По словам Зеленского, «геополитические амбиции» названных стран не должны определять отношения между ними. Украинский лидер подчеркнул, что отношения между россиянами и украинцами «основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы».

Он также отреагировал на слова Путина о Православной церкви Украины (ПЦУ). Зеленский подчеркнул, что «на Украине церковь и государство разделены» и создание новых церковных структур в стране узаконено томосом об автокефалии.

Ранее Путин в интервью ТАСС заявил, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что вместе они станут глобальным конкурентом в Европе и мире. По его словам, по этой причине определенные силы будут делать все возможное, «чтобы нас растаскивать». Российский лидер также осудил провозглашение ПЦУ.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ПЦУ томос об автокефалии. В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

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