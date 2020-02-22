Боевики обезглавили солдата в Сирии и рассказали об этом его матери

В Сирии один из боевиков взял телефон убитого солдата правительственных войск и позвонил его матери. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Syrian Civil War Map, занимающегося мониторингом ситуации в Сирии и Ираке.
Сообщается, что террористы издевались над женщиной и рассказали, что ее сын был обезглавлен на востоке Идлиба. Отмечается, что на кадрах запечатлены участники поддерживаемых Турцией группировок.
В ноябре 2019-го правозащитники сообщили о возможных казнях и других преступлениях в контролируемой Турцией зоне безопасности в Сирии. Отмечалось, что поддерживаемые Турцией группировки могут быть виновны в военных преступлениях против местного населения, большинство из них являются курдами.
В октябре того же года ООН предупредила, что сообщения о внесудебных казнях гражданских лиц на северо-востоке Сирии протурецкими боевиками могут быть приравнены к военному преступлению, за которое может понести ответственность Анкара.