Боец MMA нокаутировал соперника броском об пол

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джейк Чилдерс одержал победу над Нэйтом Тогба на турнире Legacy Fighting Alliance в Миннесоте. Видео решающего эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass.
Чилдерс завершил схватку досрочно. Ему удалось бросить соперника на пол. Из-за неудачного приземления Тогба не сумел продолжить поединок. Таким образом Чилдерс нокаутировал оппонента в первом раунде.
Чилдерс одержал седьмую победу в карьере. Американский боец не проигрывал ни разу.
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