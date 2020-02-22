Бывший российский оперативник прошел переквалификацию и стал мастером маникюра

Бывший оперативный сотрудник МВД Хакасии Иван Писяев, который 15 лет работал в полиции в Абакане, устроился в салон красоты мастером маникюра. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

В МВД Писяев дослужился до звания капитана и вышел на пенсию. До того как выйти на новую работу в один из салонов Хакасии, бывший полицейский тайно от супруги и детей посещал специальные подготовительные курсы.

Писяев рассказал о подробностях работы. По его словам, клиентки чаще всего выбирают покрытие красного цвета.

Сообщается, что бывший оперативник мечтает пойти по стопам своего земляка Сергея Зверева и добиться такого уже успеха в индустрии красоты.

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