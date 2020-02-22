Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны.

Отмечается, что стороны затронули вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

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Ранее Акар отмечал, что российские и турецкие военные имеют хороший контакт по ситуации в Идлибе. При этом он подчеркнул, что Россия не полностью удовлетворяет запросы Турции на использование воздушного пространства Сирии. «Сейчас важно, чтобы мы могли его полностью использовать. Продвижение в этом направлении есть, мы ведем переговоры», — добавил министр.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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