Песков рассказал о спортивном режиме Путина

Президент России Владимир Путин ежедневно тренируется, а также занимается самбо, хоккеем, плаванием и фитнесом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Первому каналу на первом чемпионате Лиги боевого самбо в Сочи.

По словам Пескова, президент продолжает тренировки по самбо, однако сомневается, что Путину часто удается это делать. «Тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что глава государства поддерживает себя в форме и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего фитнеса. «Это у него ежедневная практика», — сказал Песков.

По словам президента Международной федерации самбо Василия Шестакова, который в юности тренировался с Путиным, глава государства является серьезным соперником. «Он бросал в обе стороны, у него была разнообразная техника. А самое главное, что он волевой спортсмен», — отметил Шестаков.

Вечером в субботу, 22 февраля, российский лидер прибыл в Сочи на первый чемпионат созданной Лиги боевого самбо, который проходит на олимпийской арене «Ледовый куб».

Владимир Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звание мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Енин. Глава государства также имеет черный пояс по карате.

В 60-летнем возрасте Путин начал учиться кататься на коньках. В феврале 2011 года он, будучи премьер-министром, во время встречи с игроками молодежной сборной пообещал освоить новый вид спорта и с тех пор регулярно выходил на лед.

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