В Польше поймали украинца с тысячей таблеток для потенции

В Польше арестовали украинца, который пытался незаконно вывезти на территорию Евросоюза тысячу таблеток для мужской потенции. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает «Страна».

27-летнего мужчину поймали на пункте пропуска в Дорогуске, в его автомобиле обнаружили несколько десятков упаковок товара, обещавшего «неограниченные возможности любовной страсти». Украинец попытался заверить таможенников, что приобрел таблетки для потенции по просьбе своей знакомой.

Однако продукцию у него изъяли — в том числе, по причине того, что в ее состав входит экстракт морского конька, который находится на грани исчезновения и охраняется Вашингтонской конвенцией CITES.

Ранее стало известно, что Польша увеличила число отказов во въезде гражданам Украины. В 2019 году в страну не пустили 58,5 тысячи украинцев — на 25 процентов больше, чем в 2018-м.

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