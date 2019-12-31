В Польше по запросу России задержали нескольких украинцев, которые на данный момент находятся под стражей. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел Украины сообщает радио «Громадське».

На данный момент в Польше находятся семь граждан Украины. При этом, как отмечают в МИД страны, за последние три года польские правоохранители задержали по запросу России 19 украинцев. Их задерживают по подозрению в торговле оружием, контрабанде наркотиков и разбойных нападениях. При этом, как отмечает представитель уполномоченного по правам человека на Украине Андрей Мамалыга, в основном речь идет о задержаниях участников боевых действий в Донбассе.

В МИД Украины подчеркивают, что Варшава заверила Киев в том, что украинцы не будут выданы Москве.

Ранее сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на территории республики. По данным следствия, украинец совсем недавно принял ислам и начал придерживаться радикальных взглядов.

9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России был задержан один из основателей «Движения сопротивления капитуляции» Игорь Мазур. В 2014 году в Москве на него было заведено уголовное дело по статье 209 УК РФ («Создание устойчивой вооруженной группы»). В конечном итоге Варшава отказалась выдавать Москве украинского националиста, и Мазур был передан на поруки генеральному консулу Киева в Люблине.

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