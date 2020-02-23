Британский паспорт потемнеет после Brexit

Британский паспорт сменит цвет и потемнеет после того, как страна вышла из состава Евросоюза в результате Brexit, говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Документ нового образца будет иметь обложку темно-синего цвета вместо нынешнего бордового. Кроме того, с нее пропадет упоминание о Евросоюзе. Ожидается, что выдавать обновленные паспорта начнут в марте.

Также изменится материал, из которого изготовлена обложка, — у паспортов нового образца она будет выполнена из поликарбоната. Авторы макета утверждают, что это вкупе с другими технологиями позволит обеспечить повышенную сохранность данных.

Паспорта темно-синего цвета были введены в Великобритании с 1921 года, однако в 1988 году по рекомендации ЕС цвет сменился на бордовый с золотым тиснением. Возврат к историческому цвету документа, по мнению сторонников Brexit, должен символизировать восстановление британской идентичности.

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