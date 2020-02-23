Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. Ее слова приводит РИА Новости. Артистка сказала, что не хотела бы привлекать общее внимание к этой проблеме.

«Это такой процесс, когда хочется спрятаться в комнатке с закрытыми шторками, но я тоже так не делаю», — сказала она и добавила, что такое состояние становится удачным временем для трансформации. Также Пелагея поблагодарила всех за поддержку. «Я в очередной раз убедилась, какие удивительные, замечательные, сердобольные и участливые люди живут в нашей стране», — добавила она.

О разводе артистки стало известно с конце прошлого года. Певица заявила, что решила сделать официальное заявление из-за сплетен и слухов, которые появились в интернете. Позднее она пожаловалась на заказную травлю в СМИ.

Пара поженилась в 2016 году, через год у них родилась дочь Таисия.

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