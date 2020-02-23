Путин предостерег от попыток исказить историю Великой Отечественной войны

Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной войны. Об этом во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам российского лидера, Москва не позволит искажать историю войны и будет реагировать на любые попытки переписать историю. «Наш долг — всегда помнить, какой ценой досталась эта победа. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства», — сказал Путин.

Также он выразил уверенность в том, что для нынешнего поколения россиян советские солдаты «будут всегда служить достойным примером любви к Родине, верности присяге и воинскому долгу».

Ранее в январе Путин заявил, что создание открытого центра с архивными документами к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне поможет не допустить искажения истории. По словам российского лидера, представленные материалы позволят доказать правдивую позицию Москвы.

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