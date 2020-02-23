Власти Красноярска оценили пост Греты Тунберг о «черном небе» в городе

В пресс-службе мэра Красноярска Сергея Еремина прокомментировали пост о «черном небе», который ретвитнула шведская экоактивистка Грета Тунберг. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В горадминистрации рассказали, что видели эту публикацию, нормально к этому отнеслись и не расценивают это как провокацию. Так отметили, что в городе существует план по улучшению экологической обстановки. В него включены ряд пунктов, от замены старых котельных до новых подходов в озеленении. «Тема актуальна для горожан. Эта проблема крайне тяжелая, она не решится по волшебству», — резюмировали в пресс-службе.

Пост, который ретвитнула Тунберг, опубликовала российская активистка Соня Епифанцева. «Сегодня в Москве было солнечно, но не в Красноярске — там все еще "черное небо" из-за загрязнения воздуха», — написала она, отметив, что никто не заслуживает жизни в постапокалиптическом будущем, подобном этому.

С 14 февраля в Красноярске на четыре дня был введен режим «черного неба» из-за ухудшения экологической ситуации. Местные жители в соцсетях жаловались на плохое самочувствие: головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения.

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