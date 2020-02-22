Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с «черным небом». В своем Twitter-аккаунте она сделала ретвит поста о ситуации в сибирском городе.

Пост, который ретвитнула Тунберг, опубликовала российская активистка Соня Епифанцева. «Сегодня в Москве было солнечно, но не в Красноярске — там все еще "черное небо" из-за загрязнения воздуха», — написала она, отметив, что никто не заслуживает жизни в постапокалиптическом будущем, подобном этому.

К публикации Епифанцева прикрепила фотографии, сделанные во время акции у памятника А. С. Пушкину в Москве.

С 14 февраля в Красноярске на четыре дня был введен режим «черного неба» из-за ухудшения экологической ситуации. Местные жители в соцсетях жаловались на плохое самочувствие: головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. По данным Росгидромета, подобные условия сложились в городе из-за мощного антициклона, который стоит над Красноярском уже два месяца и обеспечивает погоду без ветра и осадков.

Некоторые горожане обратились к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, заявив, что они болеют и задыхаются, а власти их не слышат. После этого артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте стихотворение, посвященное затянутому дымом российскому городу.

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