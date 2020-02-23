Путин заявил об успешном уничтожении террористов в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что российским военнослужащим в Сирии успешно удалось уничтожить хорошо оснащенные террористические группировки и предотвратить на дальних рубежах крупные угрозы для России. Его слова приводит ТАСС.

Путин подчеркнул, что военные уверенно подтвердили высокий профессионализм и боеспособность в ходе операции в Сирии.

Российский лидер отметил во время выступления на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества, что «безопасность России в надежных руках». Он добавил, что офицеры и солдаты «на новом уровне ведут боевую учебу, наращивают свое воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш-бросков».

Глава государства выразил благодарность всем участникам боевых действий в Сирии за службу.

Ранее 23 февраля сообщалось, что боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей проникнуть в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб. Однако позже эту информацию опроверг военный источник.

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