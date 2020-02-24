Уоррен Баффет назвал лучший в мире бизнес

Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, которые ему доводилось видеть. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

Баффет заявил, что воспринимает компанию из Купертино не просто как акции во владении принадлежащей ему Berkshire Hathaway, а как собственный бизнес. «Это невероятная компания. Я должен был раньше оценить ее по достоинству», — сказал бизнесмен.

Также миллиардер признался, что недавно сменил свой смартфон Samsung на последний iPhone. При этом 89-летний бизнесмен признался, что не использует все возможности аппарата. «У большинства людей вся жизнь построена вокруг смартфона. А я использую его как телефон», — добавил Баффет.

Ранее в феврале соратник Баффета, замглавы компании Berkshire Hathaway Чарли Мангер обвинил китайских трейдеров в тупости. «То, как они любят ставить на акции — действительно глупо. Сложно представить что-нибудь тупее того, как китайцы обращаются с акциями. Ведь они так хороши во всем остальном», — отметил Мангер, имея в виду пристрастие китайских трейдеров к спекуляции с ценными бумагами.

В январе журнал Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров, в котором Уоррен Баффет занял четвертое место. Состояние 89-летнего инвестора оценили в 88 миллиардов долларов.

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