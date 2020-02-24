Посол США в России оказался в «черном списке» Трампа

Посол США в России Джон Салливан попал в список чиновников, нелояльных американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным сайта, Салливан фигурирует в докладной записке Госдепартамента, в которой в основном говорилось о бывшем главе администрации США Шоне Дуси. Дуси, в частности, обвинялся в препятствовании работы правительства.

В «черном списке», помимо Салливана, оказались сотрудники Госдепартамента Билл Тодд и Дэвид Хейл, давшие показания на слушаниях по импичменту. Уточняется, что перечень в течение 18 месяцев составляли активисты-консерваторы, которые связаны с президентом США и высокопоставленными сотрудниками администрации.

В России Салливан находится с середины января. 5 февраля он вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты.

О назначении Салливана послом США в России стало известно в декабре 2019 года. До этого он был заместителем госсекретаря страны. Салливан также успел поработать в Пентагоне, Минюсте и Министерстве торговли США. Предыдущий посол Джон Хантсман подал в отставку в августе 2019 года.

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