В России рассказали о надеждах на нового посла США

В МИД России рассказали о надеждах, связанных с новым послом США в Москве Джоном Салливаном. Своим мнением поделился замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в интервью порталу News.ru.

Дипломат рассчитывает, что Салливан будет работать над выправлением отношений между Москвой и Вашингтоном, находящихся в сложном положении. «Надеюсь, что мы начнем (...) преодолевать кризис и двигаться к более конструктивной повестке дня», — подчеркнул Рябков.

В декабре 2019-го стало известно, что сенат США утвердил кандидатуру нового посла в России. На пост назначили тогдашнего заместителя госсекретаря Джона Салливана. Он успел поработать в Пентагоне, Минюсте и министерстве торговли. В Госдепартаменте дипломат только два года, но уже считается одной из главных фигур ведомства.

В августе бывший посол Джон Хантсман подал в отставку. В своем заявлении политик отметил, что польщен доверием, которое Трамп «оказал ему как послу США в России в этот исторически сложный период двусторонних отношений». Он добавил, что Москву нужно как призывать к ответственности за неверное поведение, так и продолжать с ней диалог на благо национальных интересов.

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