Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны. Об этом дипломат рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Салливан назвал улучшение отношений своей главной целью на посту посла в России и подчеркнул, что этого же хочет президент Дональд Трамп. «Начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий», — сказал Салливан.

В России Салливан находится с середины января. 5 февраля он вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты.

О назначении Салливана послом США в России стало известно в декабре 2019 года. До этого он был заместителем госсекретаря страны. Салливан также успел поработать в Пентагоне, Минюсте и Министерстве торговли США. В Госдепартаменте дипломат только два года, но уже считается одной из главных фигур ведомства. Предыдущий посол Джон Хантсман подал в отставку в августе 2019 года.

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