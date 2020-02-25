Техасский студент напал на полицейского в Москве

Студент Университета Северного Техаса (США) напал на полицейского в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Тревора Рида обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил за руку полицейского, который вез его в полицейский участок, в результате чего автомобиль свернул с траектории движения. Его также обвиняли в том, что он нанес легкие травмы другому офицеру, который сидел рядом с ним на заднем сиденье.

Студента на время следствия отправили под стражу.

По утверждению The New York Times, ранее Рид проходил службу в Корпусе морской пехоты США. Родственники обвиняемого назвали обвинения в его адрес сфабрикованными и предположили, что в напитки Рида могли быть добавлены некие вещества.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!