Найдено живущее без кислорода загадочное животное

Ученые впервые обнаружили загадочное многоклеточное животное, которое не нуждается в кислороде для жизни. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи изучили Henneguya zschokkei — паразита лососевых рыб, относящегося к подклассу беспозвоночных миксоспоридий, которые на одной из стадий развития обладают многоклеточным строением. Они принадлежат тому же типу (стрекающие, или книдарии), что медузы и коралловые полипы. Известно, что организм способен выжить в гипоксических условиях, то есть при острой нехватке кислорода.

Специалисты секвенировали геном животного и провели флуоресцентную микроскопию. Оказалось, что паразит потерял митохондриальный геном, а также способность к аэробному дыханию. Функции митохондриальных генов взяла на себя ядерная ДНК. Эти результаты показывают, что на самом деле паразит является многоклеточным организмом, которому не нужен кислород для существования.

Ученые пока не знают, каким образом он выживает. Возможно, он поглощает аденозинтрифосфат (АТФ) у своего хозяина. Результаты исследования подтверждают, что адаптация к анаэробной среде не уникальна для одноклеточных эукариот, но также развивается у многоклеточных паразитических животных.

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