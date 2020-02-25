Сейв голкипера худшей команды АПЛ признан лучшим в туре

Голкипер «Норвича» Тим Крул совершил лучший сейв в 27-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Вратарь перевел мяч в перекладину после удара со штрафного в игре с «Вулверхэмптоном» (0:3). В пятерку лучших также вошли спасения Мартина Дубравки («Ньюкасл»), Мэтью Райана («Брайтон»), Пепе Рейны («Астон Вилла») и Каспера Шмейхеля («Лестер»).
«Норвич» — худшая на данный момент команда АПЛ, с 18 очками клуб занимает последнее, 20-е место.
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