Беспорядочно занимавшийся сексом герой телешоу разозлил зрителей

Участник реалити-шоу «Холостяк» Питер Вебер (Peter Weber) разозлил фанатов передачи. На встрече с Мэдисон Преветт (Madison Prewett), одной из претенденток, мужчина обсуждал с ней возможную помолвку, а затем сделал откровенное признание: за несколько дней до их разговора занимался сексом с другими девушками. На реакцию зрителей обратили внимание авторы Yahoo.

При этом Преветт неоднократно сообщала, что планирует остаться девственницей до брака. Она подчеркивала, что не ожидает такого же отношения к сексу со стороны холостяка, однако надеется на честность с его стороны.

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Вебер во всем признался, однако попросил Преветт забыть о произошедшем, простить его и не уходить из шоу, поскольку не хочет ее терять. Девушка с ним согласилась, добавив, что не осуждает героя проекта, но не намерена соглашаться на помолвку с человеком, который за несколько дней до предложения занимался беспорядочным сексом.

Фанаты передачи в подавляющем большинстве заняли сторону Преветт. В Twitter многие поддержали решение девушки не прощать Вебера и уверили ее в том, что она достойна большего, чем человек, который совершенно не заботится о ней и ее чувствах.

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