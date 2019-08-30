Участник «Холостяка» пожаловался на недостаток секса и прослыл бессердечным

Бывший участник американского реалити-шоу Bachelor in Paradise («Холостяк в раю») Тэннер Толберт (Tanner Tolbert) подвергся критике со стороны пользователей соцсетей. Это произошло после признания в том, что ему приходится выпрашивать секс у жены Джейд Ропер (Jade Roper). Об этом он сказал в интервью подкасту Viall Files, выпуск опубликован на YouTube.

Мужчина объяснил, что с начала кормления грудью первого ребенка супруга хочет меньше секса, чем раньше. «Я хочу секса больше, Джейд — меньше. И я понимаю почему», — отметил он.

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Толберт добавил, что второй ребенок родился практически сразу после того, как Ропер перестала кормить грудью первенца. «Это трудно. У меня такое чувство, что я вымаливаю секс. А я не хочу чувствовать себя эгоистом. Я ненавижу просить, не хочу, чтобы со мной занимались сексом из жалости. Я понимаю, что ее приоритет сейчас — дети, а не я», — добавил Толберт.

Подписчикам мужчины не понравились его слова. «Дай своей жене передышку. Ты себе даже не представляешь, насколько сильно она устала и какие изменения претерпевает ее организм после беременности», — высказывала свое недовольство одна из подписчиц Толберта в Instagram. «Надеюсь, тебе стыдно за свои слова. Они звучат бессердечно», — присоединялась к ее мнению другая.

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