Коронавирус заставил китайцев закупиться презервативами

В Китае на фоне ситуации с коронавирусом резко выросли продажи ряда товаров. В том числе эпидемия заставила китайцев закупиться игровыми приставками, книгами, матрасами для йоги и презервативами, сообщает Reuters.

Так, за две недели февраля 2020 года машин для гребли и ковриков купили в 2,5 раза больше, чем год назад. Продажи книг, по данным Alibaba, выросли на 60 процентов.

Из-за правил на ношение масок в публичном месте резкий рост продаж зафиксирован у теней для век и губной помады. Глава шанхайской Wanqing Consulting Лу Чжэньван (Lu Zhenwang) также предположил, что раз люди проводят много времени дома, то, возможно, женщины тренируют свои навыки макияжа.

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

Презервативы вошли в десятку самых продаваемых товаров на отдельных сайтах, чего раньше не наблюдалось, а продажи оборудования для выпечки выросли в семь раз.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» вынужден будет перейти на сокращенную рабочую неделю после сбоев поставок комплектующих из Китая. В период с 20 по 24 апреля вводится четырехдневная рабочая неделя, а с 27 апреля по 1 мая — трехдневная. Приказ могут отменить, если ситуация с комплектующими к этому времени изменится.

Количество заболевших во всем мире превысило 80 тысяч человек. По состоянию на 25 февраля умерли 2 707 человек, выздоровели 27 904 из числа тех, у кого диагностировали заболевание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!