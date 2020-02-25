Коронавирус заставил «КамАЗ» перейти на неполную рабочую неделю

«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за проблем с поставками комплектующих из Китая. Принять такое решение автопроизводителя заставила эпидемия коронавируса, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на фотографию приказа.

В период с 20 по 24 апреля вводится четырехдневная рабочая неделя, а с 27 апреля по 1 мая — трехдневная. Дополнительными выходными станут 24 и 30 апреля.

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Ранее о возможности введения сокращенной рабочей недели сообщило корпоративное издание предприятия. В пресс-службе подчеркнули, что приказ выпущен на случай перебоев с поставками и позднее может быть аннулирован.

«Аналогичные приказы о возможном объявлении простоя традиционно выпускаются в сложные для компании моменты», — подчеркнул представитель «КамАЗа». Предприятие пообещало оперативно сообщить, если ситуация изменится.

Количество заболевших во всем мире превысило 80 тысяч человек. По состоянию на утро 25 февраля умерли 2 707 человек, выздоровели 27 795 из числа тех, у кого диагностировали заболевание. На фоне опасений по поводу распространения коронавируса за пределами Китая и более серьезного влияния эпидемии на мировую экономику в понедельник, 24 февраля, мировые фондовые индексы рухнули. Из-за этого 500 самых состоятельных людей мира за сутки обеднели на 139 миллиардов долларов.

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