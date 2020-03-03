Работникам «КамАЗа» пообещали материальную помощь из-за коронавируса

«КамАЗ» подготовил меры по противодействию рискам распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. В том числе сотрудникам обещают оказывать материальную и медицинскую поддержку.

В компании, помимо прочего, «введены запрет на проведение массовых совещаний, ограничение по зарубежным командировкам, а также прорабатываются меры по дополнительной обработке помещений и закупке средств защиты и профилактики». ТАСС уточняет, что под материальной поддержкой сотрудников подразумевается обеспечение питанием и необходимыми медикаментами. Это коснется тех, кто из-за профилактических мер не сможет выходить на работу. «Я уверен, что наши сотрудники с пониманием отнесутся к дополнительным проверкам со стороны медицинских сотрудников на проходных и установке специальных приборов», — сказал генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин,

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В конце февраля стало известно, что завод перейдет на неполную рабочую неделю из-за проблем с поставками комплектующих из Китая. В период с 20 по 24 апреля вводится четырехдневная рабочая неделя, а с 27 апреля по 1 мая — трехдневная.

По последним данным, число заразившихся в мире превысило 90 тысяч человек. Более 3,1 тысячи заболевших умерло, 47,9 тысячи выздоровели.

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