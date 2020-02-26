Путин потребовал пресечь произвол полицейских

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД потребовал пресечь произвол полицейских. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 февраля.

По его словам, необходимо жестко реагировать на все факты произвола и фальсификации и избавляться от сотрудников, которые нарушают закон.

«Особое внимание [нужно] уделить вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия», — сказал глава государства.

Он призвал ответственно относиться к требованию о разумном сроке уголовного судопроизводства.

Также в ходе заседания Владимир Путин потребовал закрыть доступ к сайтам и страницам в социальных сетях, пропагандирующим наркотики.

В июне прошлого года российский лидер назвал произволом ситуацию с журналистом Иваном Голуновым, который был задержан по подозрению в попытке сбыта наркотиков и затем освобожден из-за отсутствия доказательств его вины. Ранее в том же месяце Путин призвал усилить контроль за деятельностью правоохранителей.

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