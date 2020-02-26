В России придумали способы улучшить имидж страны за рубежом

В Российском совете по международным делам (РСМД) назвали способы улучшить имидж России за рубежом. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В совете представили доклад «10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России». По нему, в МИДе необходимо создать департамент публичной дипломатии, который станет координационным центром для работы с зарубежной аудиторией. Эксперты указали на разобщенность, из-за которой сейчас публичной дипломатией занимаются и российский парламент, и МИД, и ряд государственных СМИ.

Также предлагается вкладывать больше бюджетных средств в долгосрочные программы, если они носят международный характер и предусматривают участие зарубежных партнеров.

Кроме того, совет считает необходимым выдавать больше грантов на поддержку молодых лидеров за пределами СНГ, финансировать обучение в стране студентов-иностранцев и поддерживать НКО, реализующие проекты за пределами России на других языках.

Эксперты отмечают, что к Россотрудничеству в его нынешнем виде имеется много вопросов, среди которых «зацикленность российской публичной дипломатии на работе с пространством СНГ и отсутствие проектов на английском языке».

15 января Россию признали одной из самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Она уступила только США, замкнул тройку Китай. Перечень стран по могуществу входит в более обширный рейтинг лучших государств мира. В него включили 73 страны. Первое место в общем перечне заняла Швейцария, затем — Канада, замкнула тройку Япония. Россия в рейтинге поднялась на одну позицию по сравнению с прошлым годом и заняла 23-е место. В конце списка расположились Сербия, Ливан и Оман.

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