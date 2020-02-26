У Земли появился второй спутник

Земля получила второй естественный спутник. Им стал малый астероид 2020 CD3, передает РИА Новости со ссылкой на циркуляр Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

В сообщении обсерватории уточняется, что данный объект временно привязан к Земле, на что указывают интеграции орбит небесных тел. Спутник имеет размеры от одного до шести метров и относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

Эксперты объяснили агентству, что в появлении таких спутников нет ничего экстраординарного. «Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту», — уточнил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. По его словам, подобные спутники существуют на орбите недолго, но малый астероид 2020 CD3 может сопровождать Землю нескольких лет или десятилетий.

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25 февраля астрономы сообщили об изучении первой обнаруженной межзвездной кометы 2I/Borisov, которая пролетела мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца. В исследовании говорится, что объект не является искусственным зондом, как предполагали некоторые ранее.

15 февраля, по расчетам ученых, с Землей сблизился астероид 163373, имеющий диаметр до 990 метров. Небесное тело классифицировали как потенциально опасное, так как минимальное расстояние, на которое оно сблизилось с Землей, примерно в 15 раз больше дистанции от планеты до Луны.

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