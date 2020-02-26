Выявлена разница в ипотечных предпочтениях мужчин и женщин

Мужчины в России чаще, чем женщины, выступают основными заемщиками по ипотеке, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на материалы ипотечного агентства «Дом.РФ».

По данным аналитиков, в целом доли мужчин и женщин на рынке ипотечного кредитования почти равные: 51 и 49 процентов соответственно. Но если рассматривать отдельные категории банковских продуктов, то лидерство мужчин становится более очевидным. В частности, мужчины чаще, чем женщины, берут ипотеку на покупку строящихся квартир (76 процентов мужчин против 24 процентов женщин). «Семейная ипотека» тоже чаще оформляется мужчинами, их доля по этому продукту — 79 процентов. «Военная ипотека» в 86 процентах случаев выдается мужчинам. Вместе с тем женщины-ипотечницы чаще предпочитают готовое жилье (их доля в сегменте — 55 процентов).

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В «Дом.рф» также выявили разницу в составах семей у заемщиков определенных возрастных категорий. По подсчетам экспертов, несовершеннолетние дети есть у 72 процентов ипотечников в возрасте от 26 до 45 лет, у 33 процентов молодых семей и у 19 процентов заемщиков в возрасте от 46 лет.

Ранее в феврале аналитики спрогнозировали снижение средней ставки по ипотеке в России в течение 2020 года до исторического для страны минимума в 8,5 процента годовых. По итогам января 2020-го средняя рыночная ставка предложения на первичном рынке уменьшилась до 8,85 процента, на вторичном — до 9 процентов.

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