Мужчина с зашитым ртом пришел протестовать к посольству Киргизии в Москве

В Москве мужчина с зашитым ртом пришел к посольству Киргизии, сообщает в среду, 26 февраля, РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

Сообщение в полицию поступило в 17:00. Сотрудники МВД задержали горожанина, отправили в отделение на Якиманке и вызвали медиков.

В дипмиссии информацию об инциденте опровергают. «Это не соответствует действительности. Именно такого инцидента не было», — сказали агентству в посольстве.

РИА Новости пишет, что мотивы человека не известны. По информации Telegram-канала Mash, мужчина вышел с одиночным пикетом и протестовал в поддержку осужденного бывшего депутата парламента Киргизии Садира Жапарова. С собой у него был плакат с надписью: «Свободу Садиру Жапарову, я буду голодать за свою страну, за свою родину, за светлое будущее». При этом Telegram-канал Baza пишет, что протестующий зашил себе рот сам, но никакого плаката у него не было.

В 2018 году Садир Жапаров был осужден на 11,5 лет заключения за организацию митинга в Караколе в 2013 году и захвате в заложники на тот момент губернатора региона. В апреле 2019 года Верховный суд сократил ему срок на 1,5 года.

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