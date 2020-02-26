Награждение российских школьников просроченным лимонадом опровергли

Организатор мероприятия «Губернаторский дневник» в Омской области опроверг информацию о том, что приглашенных школьников наградили просроченным лимонадом. Об этом он заявил РИА Новости.

По словам организатора, срок годности газировки истекает только 29 февраля 2020 года. Он заверил, что издание будет разбираться, почему к детям попал почти просроченный лимонад.

«Для всех нас это большой урок. Впредь мы будем еще более тщательно подходить к организации подобных мероприятий», — добавил организатор.

При этом собеседник издания опроверг причастность губернатора к мероприятию. Оно проводилось исключительно по инициативе издания, подчеркнул он.

Ранее родители одной из отличниц сообщили изданию «Подъем», что школьников за хорошие оценки наградили упаковкой макарон в форме букв и литровой бутылкой лимонада «Колокольчик» с истекшим сроком годности. Отмечалось, что мероприятие было организовано областной «Комсомольской правдой» под эгидой главы региона. Самого губернатора не было, хотя семьям учеников обещали с ним встречу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!