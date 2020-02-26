Российских отличников наградили макаронами и просроченным лимонадом

Школьники из Омска и области за хорошие оценки получили от чиновников по упаковке макарон в форме букв и по литровой бутылке лимонада «Колокольчик» с истекшим сроком годности. Об этом изданию «Подъем» рассказали родители одной из отличниц.

Мать девочки сообщила, что такие подарки получили многие дети из местных школ. «Только из той, где учится дочь, 38 человек было, а еще по городу 41 школа участвовала», — уточнила женщина.

Награждение проходило в рамках мероприятия под названием «Губернаторский дневник». Его организовала областная «Комсомольская правда» под эгидой главы региона. Самого губернатора не было, хотя семьям учеников обещали с ним встречу.

Похожая история с просроченными подарками произошла в конце декабря в Кургане. Там испорченные сладости выдали членам общества слепых. Поставщик назвал произошедшее ошибкой и обещал провести внутреннюю проверку.

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