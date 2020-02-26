Создатель американского Black Star обвинил Тимати в воровстве и назвал нацистом

Американский рэпер Талиб Квели (Talib Kweli), участник образованного в 1997 году хип-хоп-дуэта Black Star, в Twitter обвинил российского исполнителя Тимати (Тимур Юнусов), основателя лейбла Black Star, в «культурном стервятничестве». Он также нашел снимок с Юнусовым в образе персонажа из фильма «Гитлер капут!» и посчитал его нацистом.

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Квели подчеркнул, что первым создал Black Star, добавив, что Тимати — подражатель. Он опубликовал несколько снимков российского рэпера в соцсетях. На одном из них, принадлежащем к промоматериалам черной комедии «Гитлер капут!», Тимати позирует на фоне флага со свастикой. Квели назвал Юнусова российским рэпером-нацистом. Также американский хип-хоп-исполнитель выложил фото Тимати с президентом России Владимиром Путиным и снимок с ребенком, на котором рэпер тянет руку к камере.

— Talib Kweli Greene (@TalibKweli) 25 февраля 2020, 20:45

Тимати прокомментировал один из постов Квели в Instagram: «🤣🤣🤣 Гуф, по братски это ты у него тел забрал?»

Ранее сообщалось, что 44-летний Квели вступил в перепалку с представителями российской хип-хоп-сцены, объявил русских исполнителей нацистами и пообещал уничтожить их.

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