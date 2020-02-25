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Ветеран американского хип-хопа назвал русских рэперов нацистами и объявил войну

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Американский рэпер Талиб Квели (Talib Kweli) вступил в перепалку с представителями российской хип-хоп-сцены, объявил русских исполнителей нацистами и пообещал уничтожить их. Конфронтация артистов произошла в Twitter во вторник, 25 февраля.

Квели, в частности, обвинил в нацизме и исламофобии рэпера Виктора СД, участника объединения «Антихайп». Он репостнул фотожабу, на которой рэперы Оксимирон и вскинувший руку в нацистском приветствии СД позируют в обнимку с артистом Михаилом Боярским. «Мы уже на твоем хвосте, мальчик-нацист», — объявил войну хип-хоп-исполнитель.

Он объяснил, что если российские музыканты используют слово «ниггер» в своем лексиконе, то они — расисты. Рэпер также поспорил с музыкантом i1 (записал совместную с Оксимироном композицию «Честно»), заявившем американцу о том, что русские не пользуются такими же привилегиями, как белокожие граждане США. В споре приняли участие исполнители PLC, Maestro A-Sid, Драго и Dime.

Артист объявил, что его атаковали интернет-тролли российского рэп-сообщества: «Меня троллят фанаты русского рэпа, постят нацистскую пропаганду. Российская хип-хоп-сцена чудовищно расистская. Это все ведут Виктор СД и i1». Квели также заявил о произошедшем в Instagram.

В переписке с российскими интернет-пользователями Квели заявил, что его адрес находится в открытом доступе, и призвал всех несогласных встретиться с ним и обсудить детали дискуссии.

Талиб Квели — 44-летний рэпер, наиболее известный по образованному в 1997 году хип-хоп-дуэту Black Star, в котором также участвовал Mos Def. В дискографии Квели восемь сольных студийных альбомов.

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