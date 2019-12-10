На обложку рэп-альбома с «Родиной-матерью» пожаловались в прокуратуру

Директор музея «Сталинградская битва» Алексей Дементьев пожаловался в прокуратуру из-за обложки альбома Anacondaz «Мои дети не будут скучать» с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!», которая разорвана на куски. Об этом сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, здесь осквернение мемориала. Совершенно четко образ мемориала самым неприглядным образом исказился, тем более использовался так публично, широко распространялось само изображение», — заявил Дементьев. Он пояснил, что у рэперов нет прав на использование образа «Родины-матери». Авторскими правами на него обладает музей «Сталинградская битва».

По словам представителя Anacondaz, обложку создавала Мария Махмутова. «Это коллаж из изображений волгоградской статуи "Родины-матери" и скульптуры La Mort Saint-Innocent неизвестного автора, выставленной в Лувре и олицетворяющей "святую невинную смерть". Она плачет кровавыми слезами о своих детях», — уточняется в ответе коллектива.

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