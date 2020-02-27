Россиянам раскрыли процедуру сдачи анализа на коронавирус

В Роспотребнадзоре раскрыли процедуру сдачи анализа на коронавирус. Его можно сделать только в центрах гигиены и эпидемиологии и только по направлению врача. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, необходимые для диагностики тест-системы имеются только в центрах Роспотребнадзора. В частные клиники они не поставляются.

«В случае если человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию, ему следует срочно обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы», — сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации агентства, в России провели уже более 33 тысяч подобных исследований.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 81,2 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 30,3 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru