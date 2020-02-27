Девушка занялась спортом, облачилась в бикини и справилась с паническими атаками

Жительница английского графства Эссекс по имени Ребекка рассказала, как занятия фитнес-бикини помогли ей справиться с паническими атаками и тревожностью. Ее историю опубликовало издание Metro.

В семь лет за короткий промежуток времени у Ребекки умерли несколько родственников, после чего у нее развилась повышенная тревожность и панические атаки. Когда она была подростком, у ее отца диагностировали рак гортани, что также отрицательно сказалось на психическом здоровье девушки. У британки развилась агорафобия — боязнь открытых пространств, из-за которой она отказывалась выходить из дома.

Вскоре у ее собаки обнаружили онкологическое заболевание. Чтобы справиться со стрессом, Ребекка занялась спортом. Британка отметила, что тренировки помогали ей отвлекаться от грустных мыслей. Чтобы не забросить походы в тренажерный зал, она поставила перед собой цель — поучаствовать в соревновании по фитнес-бикини. В итоге Ребекка, облаченная в купальник и туфли на каблуках, впечатлила жюри своей фигурой и вошла в тройку лидеров в любительской категории.

Она считает, что именно благодаря своей цели и усиленным тренировкам сумела относительно легко перенести смерть питомца и справиться с паническими атаками. Ребекка подчеркнула, что занятия спортом не исцелили ее, но помогли ей контролировать свои страхи и тревожность.

Девушка признает необходимость лечения у специалистов, однако добавляет, что спортивные достижения помогли ей сильнее, чем антидепрессанты. Ребекка записалась на курсы персональных тренеров и планирует посвятить фитнесу всю жизнь. Она поставила перед собой цель поучаствовать в международных соревнованиях по фитнес-бикини на профессиональном уровне.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!