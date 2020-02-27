«Роснефть» стала одним из мировых лидеров в процессе бурения

Центры геологического сопровождения бурения «Роснефти» обеспечили 100-процентный контроль за процессами сопровождения бурения скважин в компании. Накопленный экономический эффект от проведенных мероприятий уже сегодня составляет более 1,2 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты «Роснефти» создали новые направления сбора и обработки информации. Это, в частности, интерпретация данных геофизических исследований скважин (ГИС), геолого-технологические исследования (ГТИ), сейсмогеологический анализ и круглосуточное обновление геологических и гидродинамических моделей непосредственно в процессе бурения, а также геомеханическое сопровождение бурения. Внедрение этих новых подходов принесет компании более 100 миллионов рублей до конца 2020 года.

Таким образом, «Роснефть» — один из мировых лидеров в области геологического сопровождения бурения. Компания является также лидером по количеству контролируемых горизонтальных скважин — их более 3000 в год, и оставила далеко позади всех своих конкурентов по количеству и качеству сервисов поддержки геонавигации в различных геологических условиях. Кроме того, специалисты Компании провели успешное сопровождение высокотехнологичных многозабойных горизонтальных скважин протяженностью горизонтального участка более 10 тысяч метров.

«В upstream импортное ПО, моделирующее геологические процессы практически полностью замещено», — сообщил журналистам представитель «Роснефти». В ближайшие годы компания планирует еще больше уйти от продуктов зарубежных производителей, заменив на собственные такие программы, как симуляторы многофазного потока для оптимизации добычи. «Полных аналогов западного ПО у нас сейчас нет, но через два года будут», — уверены в компании.

В настоящее время «Роснефть» занимается созданием ПО для геологического моделирования. «Геологи строят геологическую модель: как расположены пласты, где находятся песчаники, в которых есть нефть, где непроницаемые глины, - она нужна для понимания формы вашего месторождения, куда бурить скважины, и сколько там нефти. Теперь у нас будет собственный геологический пакет. Он находится в активнейшей разработке. Его внедрение планируется в 2020 году», — сообщил представитель «Роснефти».

«Уникальность нашего ПО в том, что оно новее, поэтому лучше. Зарубежные софты в массе были разработаны давно, и они реально медленнее или неудобнее с точки зрения интерфейса», — отметили в компании. Кроме того, «Роснефть» заботит информационная безопасность с точки зрения передачи данных. «Когда мы владеем своими софтами физически, мы понимаем, что данные о наших запасах, то есть капитализации, находятся правильном месте, а в не где-то там в облаке у кого-то лежат», — пояснил представитель «Роснефти».

Полностью заместить основные функции стороннего геологического программного обеспечения в upstream собственным наукоемким ПО «Роснефть» намерена к 2025 году.

Для разработки собственного ПО «Роснефть» не привлекает сторонних разработчиков. В институтах компании есть полный набор специалистов от математиков и физиков до программистов и внедренцев. В настоящее время в проектном институте «РН-БашНИПИнефть» работают около 250 разработчиков, в других институтах компании также есть группы, которые работают над определенными IT-задачами. «Именно в контакте технических специалистов и IT специалистов, которые сидят рядом в одном институте, получается тот софт, которому можно верить. Программное обеспечение — это не просто код, который программисты написали, это процесс с обратной связью, с постановкой задач, с исправлением ошибок, с учетом пожеланий пользователей на местах», — пояснил представитель компании.

Разработчики компании пишут софты с закрытым исходным кодом. «Пока у нас модель закрытого кода, поскольку в процессе разработки того или иного ПО у нас создаются ноу-хау. Часть мы патентуем и получаем свидетельства, а часть мы просто держим в режиме ноу-хау, потому что это реально конкурентное преимущество», — уточнили в «Роснефти».

Компания уже заявляла, что цифровая стратегия «Роснефти» предполагает дальнейшее развитие IT-систем, которые будут включать в себя разработку технологии «искусственного интеллекта», а также применение высокопроизводительных вычислений с использованием облачных технологий, инструментов продвинутой аналитики и средств машинного обучения. Но уже сейчас «Роснефть» уверена, что обеспечение технологической независимости нефтегазовой промышленности в части специализированного ПО является решаемой задачей для российского научно-инженерного сообщества.

