На полицейских завели дело о халатности из-за российского подростка-убийцы

В Кандалакше (Мурманская область) на полицейских завели уголовное дело о халатности из-за российского подростка-убийцы. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Уголовное дело было возбуждено по части первой статьи 293 УК РФ («Халатность»). В ведомстве добавили, что юридическая оценка будет дана действиям должностных лиц, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

21 февраля 15-летний подросток из Кандалакши избил и пытался задушить 11-летнего обидчика своего младшего брата. Когда мальчик потерял сознание, хулиган подумал, что тот умер, и закопал его в лесу. Взрослые нашли пострадавшего и вызвали скорую. Позднее нападавший был задержан и отправлен под стражу. Его обвиняют в покушении на убийство. Местные СМИ писали, что в прошлом этот же подросток убил другого ребенка, столкнув его в воду с дамбы. Тогда он избежал наказания, потому что не достиг 14-летнего возраста.

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