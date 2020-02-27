В России появился Совет по общественному здоровью

В России появился Межведомственный совет по общественному здоровью. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

Его председателем стал министр здравоохранения Михаил Мурашко. На должность зампреда назначен заместитель министра — Олег Салагай. Также сообщается, что в совет войдут представители Госдумы, Совфеда, Минкомсвязи, Минфина, Росалкогольрегулирования и Роспотребнадзора.

Как отмечает Минздрав, основная цель совета — координация взаимодействия и консолидация усилий федеральных и региональных органов власти, общественности и бизнеса, направленных на реализацию госполитики в сфере общественного здоровья. В основе его работы — стратегия формирования здорового образа жизни россиян, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, разработанная Минздравом России.

Ранее Минздрав объяснил отсутствие водопровода и отопления в больницах. Во время составления отчета, в котором говорится об отсутствии водопровода в трети российских детских больниц и поликлиник, Счетная палата учитывала в том числе технические помещения (склады, гаражи, котельные), поэтому получились такие цифры.

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