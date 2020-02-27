Минздрав объяснил отсутствие водопровода и отопления в больницах

Во время составления отчета, в котором говорится об отсутствии водопровода в трети российских детских больниц и поликлиник, Счетная палата учитывала в том числе технические помещения (склады, гаражи, котельные), поэтому получились такие цифры. Об этом заявили в Минздраве, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства на 1 января 2019 года, вода была в 19,3 тысячах из 20 тысяч медицинских зданий с амбулаторной помощью. Центральным отоплением оснащены 17,5 тысячи построек, канализацией —18,7 тысячи. Стационарная медпомощь оказывалась в 11 тысячах зданий по всей стране. В 10,6 тысячах из них имелся водопровод, в 10 тысячах — отопление, 10,5 тысячах — канализация.

Ранее были опубликованы выдержки из анализа Счетной палаты о положении дел в здравоохранении в 2018–2019 годах. Там говорилось, что всего в России 116 865 медицинских зданий. В 52 процентах из них не было горячей воды, в 30 процентах — самого водопровода. В каждом третьем не было туалета, 41 процент зданий не имели центрального отопления. 14 процентов построек были в аварийном состоянии.

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