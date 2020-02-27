Выдающих все подбитые танки за Т-90 ради премий боевиков высмеяли в сети

Боевики, сражающиеся с правительственными войсками в Сирии, пытаются выдать любой подбитый ими танк за современный Т-90 ради дополнительных премий. Подобное поведение террористов высмеяли пользователи Twitter.

В частности, в одном из аккаунтов соцсети появился шуточный «Гид идлибского повстанца по танкам», в котором различные образцы танков (Т-55, Т-62 и Т-72) и БМП обозначены как Т-90.

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Как отмечает «РГ: Русское оружие», подобную реакцию пользователей вызвало появление в сети многочисленных роликов, на которых якобы запечатлено уничтожение Т-90 противотанковыми управляемыми ракетами боевиков. Большинство видео сняты так, что определить модель подбитой боевой машины по кадрам не представляется возможным, однако их авторы неизменно утверждают, что им удалось поразить очередной Т-90.

Причиной же массового распространения таких роликов, считает издание, является желание террористов заработать как можно больше денег: определенные премиальные полагаются им за уничтожение любой бронетехники сирийской армии, однако вознаграждение за Т-90 значительно больше.

В начале февраля джихадистам удалось захватить принадлежавший правительственным силам Т-90 после того, как сирийские военные оставили его во время отступления из поселка Зитан в Алеппо. Позже террористы несколько раз отправляли танк данной модели в бой против сирийской армии.

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