Первый украинец заразился коронавирусом

Первый случай заражения смертельным вирусом среди украинцев зафиксирован в Италии. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

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Уточняется, что украинская туристка несколько дней назад прибыла в деревню Абатемарко региона Монтано-Антилия на юге Италии. В течение нескольких дней девушка чувствовала слабость, в сопровождении родителей она отправилась в местную больницу. В настоящий момент украинка находится в изолированной палате под наблюдением врачей.

25 февраля стало известно, что общее количество инфицированных в результате вспышки инфекции COVID-19 в Италии превысило 320 человек — это самое большое число среди стран Европы. Скончались 11 заболевших. В Министерстве иностранных дел Италии не дали рекомендаций по поводу ограничения туристических или деловых поездок в Италию в целом, однако напомнили, что в ряде городов и коммун регионов Венето и Ломбардия введен режим карантина.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 81,1 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 30,3 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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