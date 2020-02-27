Премьер Ирака отказался от британского гражданства из-за протестов

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Тауфик Алляуи подал прошение послу Великобритании в Багдаде Стивену Хики. Он намерен отказаться от британского гражданства, передает РИА Новости.

«Прошу вас лишить меня подданства Великобритании, так как я назначен на пост премьер-министра Ирака и я обязан отказаться от гражданства любого другого государства», — говорится в документе.

Речь идет о законе, принятом в конце декабря 2019-го: согласно ему чиновникам страны запрещается иметь двойное гражданство. То же самое прописано и в конституции страны. Придерживаться этого требовали протестующие, выходившие на улицы на протяжении нескольких месяцев.

В 2018-м от британского гражданства отказался и президент страны Бархам Салех.

Аляуи занимал пост министра связи с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 год. 1 февраля ему поручили сформировать правительство. Кандидатуру премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.

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