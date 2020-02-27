Россияне признались в необходимости год откладывать деньги на отпуск

Большинство россиян откладывают деньги на путешествия за границей в течение года. В этом признались 32 процента туристов, сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса бронирования отелей Ostrovok, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным опроса, в котором приняли участие три тысячи человек, в два раза меньше путешественников копят на зарубежный отдых в течение полугода (15 процентов). На третьем месте в списке оказались туристы, у которых на накопления уходит два-три месяца (12 процентов). Столько же россиян отметили, что они могут отправиться в путешествие в любое время.

Помимо этого, девять процентов опрошенных признались, что всегда имеют отложенные деньги на поездки. Такой же процент путешественников берет кредит на поездку или оплачивает расходы кредитной картой. Выяснилось, что количество туристов, которым достаточно одного месяца, чтобы накопить необходимую сумму, составляет четыре процента.

В октябре 2019 года были названы самые досадные траты россиян в отпуске. Оказалось, что больше всего российские туристы ненавидят платить в отпуске за аренду лежаков на пляже. В этом признались 43 процента путешественников. На втором месте среди ненавистных расходов россияне выделили оплату сотовой связи и интернета (29 процентов). На третье место попал дополнительный сбор за выбор места в самолете (24 процента).

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