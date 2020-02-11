Названы главные минусы путешествий

Почти половина россиян считает, что главный минус путешествий — это трата денег. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что 46 процентов опрошенных летали бы чаще и на более продолжительный период, если бы не приходилось тратить на это деньги.

Кроме того, 14 процентов назвали основным недостатком поездок стресс, который они испытывают из-за языкового барьера. Многие признались, что чувствуют себя некомфортно, когда не могут изъясниться с местными и особенно — когда нет интернета, чтобы заглянуть в онлайн-переводчик.

Еще 12 процентов испытывают сложности по возвращении из отпуска из-за того, что набрали лишний вес. Причинами такой проблемы туристы называют минимум физической активности, а также обилие алкоголя и жирной пищи на отдыхе. 10 процентов жалуются на так называемую послеотпускную депрессию, когда приходится возвращаться домой в неприятный климат и на не самую любимую работу.

Остальные путешественники рассказали, что в поездках им больше всего не нравятся громко кричащие дети (девять процентов), неприятные храпящие попутчики (шесть процентов) и ощущение джетлага (три процента).

Ранее в феврале сервис бронирования авиабилетов Aviasales рассказал о главных проблемах россиян при бронировании билетов. Так, по информации специалистов, одна из самых частых проблем туристов при планировании путешествий — поиск уже купленного авиабилета.

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