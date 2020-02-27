Турция призвала Россию выполнять соглашения по Идлибу

Турция призывает Россию выполнять соглашения по сирийскому Идлибу, достигнутые в Сочи в 2018 году. Об этом заявил представитель турецкого МИД после очередного раунда российско-турецких консультаций в Анкаре, передает РИА Новости.

«Наша сторона заявила, что перемирие должно быть достигнуто как можно скорее. С этой целью были предложены шаги, которые необходимо предпринять на поле. Нами была отмечена важность полного выполнения сочинского соглашения и необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы и возможной массовой миграции», — цитирует агентство заявление турецкого дипломата.

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Ранее 27 февраля сообщалось, что одно из требований Турции на переговорах с Россией — открыть воздушное пространство провинции Идлиб для турецких ударных и разведывательных беспилотников. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры продвигаются и есть надежда на их успех.

Анкара и Москва не впервые обвиняют друг друга в невыполнении соглашений по Сирии: 23 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что турецкие власти не придерживаются договоренностей, за два дня до этого с зеркальным заявлением выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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