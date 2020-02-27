Российский губернатор решил поддержать женщин

В Омской области губернатор Александр Бурков решил поддержать женщин и утвердил на ближайшие два года план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Об этом сообщает агентство «ОМСКРЕГИОН».

«В частности, в регионе будут активно вовлекать женщин в предпринимательскую деятельность, обучать их, формировать новые компетенции и квалификации в различных сферах», — пояснили агентству в правительстве региона.

Кроме того, согласно стратегии, до 2022 года планируется увеличить охват местных жительниц профилактическими медицинскими осмотрами с целью своевременной диагностики редких заболеваний. Еще одним важным пунктом стратегии являются улучшение экономического положения, профилактика социального неблагополучия и возможность переобучения женщин в период декретного отпуска.

Ранее председатель екатеринбургской городской думы, депутат Игорь Володин оценил способность женщин-полицейских догонять преступников словом «сложно». Обсуждая вопрос обеспечения жильем сотрудников полиции, он отметил, что из-за большого числа женщин в профессии мужчинам-полицейским «стало неинтересно работать в полиции». «Заезжайте в юридический институт — там 50 процентов, я извиняюсь, конечно, женщин учится. Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более в юбке», — сказал депутат.

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