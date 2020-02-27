Призывавшего наделить женщин правами животных россиянина арестовали

Активиста из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного суд повторно арестовал за публикации в соцсетях, в которых он назвал женщин антилюдьми и вагинокапиталистками. Об этом сообщается в группе «Нижегородский Политический красный крест» во «ВКонтакте».

Мужчину признали виновным в нарушении статьи 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти»). По ходатайству Поднебесного судья сократил срок ареста до шести суток и отложил исполнение наказания до 25 марта, чтобы подсудимый смог лечь на операцию.

Дело нижегородца отправили на пересмотр после того, как в декабре его приговорили к аресту на семь суток за его публикации. «Медиазона» писала, что в своих публикациях мужчина спрашивал, можно ли считать женщин людьми, и призывал наделить их правами животных, чтобы «жили голыми в дикой природе».

В марте 2019 года был отменен приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову, который писал женоненавистнические тексты. Он был осужден на два года условно, но судимость сняли из-за частичной декриминализации статьи 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

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